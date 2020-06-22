В Петербурге "Камаз" столкнулся с пятью машинами, есть погибший

В Петербурге на десятом километре КАД произошла массовая авария. По предварительным данным, грузовик "Камаз" столкнулся с пятью легковыми автомобилями, один человек погиб, семеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Двух пострадавших извлекли из автомобилей силами спасателей. Остальные выбрались сами.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области конкретизируют, что у двух пострадавших множественные травмы. Состояние других раненных уточняется.

Автолюбители в социальных сетях отмечают, что проезд участка КАД, где произошло ДТП, сейчас полностью перекрыт.

На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.