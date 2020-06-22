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22.06.2020 13:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге прошли траурные церемонии в честь День памяти и скорби

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурные церемонии возложения цветов к памятникам воинов, павших защищая Родину в период Великой Отечественной войны и ленинградцам, погибшим в блокаду.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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К мемориалу на Пискаревском кладбище цветы возложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Обращаясь к ветеранам он сказал:

- 79 лет назад беда пришла в каждый дом, в каждую семью. 22 июня навсегда стало для нашего народа Днем памяти и скорби. На фашистских захватчиков работала вся порабощенная ими Европа. Мужество наших отцов и дедов на полях сражений, храбрость бойцов партизанских отрядов, самоотверженность тружеников тыла сорвали планы врага. Победа была достигнута ценой тяжелейших страданий и огромных потерь. Сегодня мы вспоминаем о миллионах наших сограждан, не вернувшихся с войны. Павших в боях, убитых при бомбежках и артобстрелах, скончавшихся от ран, умерших от голода и холода, замученных в фашистских концлагерях. Образцом твердости и беспримерного героизма в суровую военную пору стал непокоренный Ленинград.

В этот же день торжественно-траурные церемонии прошли во многих местах города. На Невском проспекте молодые жители Петербурга провели поэтический марафон "1418 строк", посвященный Дню памяти и скорби

Ставшая уже традиционной акция "Свеча памяти" прошла в ночь с 21 на 22 июня. Волонтеры Победы на мемориале Корчмино зажгли тысячи свечей в память о тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная. В этом году акция прошла в новом формате: волонтеры и участники выложили из 10 тысяч свечей "Огненную картину". Для Санкт-Петербурга это не просто панно: свечи воспроизвели афишу всемирно известного фильма "Жила была девочка" режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни в Блокадном городе. В фильме, снятом в январе 1943 года, сразу после прорыва блокадного кольца, нет декораций: съемки проходили в историческом центре, в те периоды, когда не было авианалетов.

А в театре имени Комиссаржевской - Блокадном театре, созданном 18 октября 1942 года, - 22 июня пройдут онлайн-концерты, на сайте театра и в группе в соцсетях состоится демонстрация фильмов, рассказывающих об истории театра, а также трансляция воспоминаний артистов.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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