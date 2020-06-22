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22.06.2020 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 20 человек задержали за массовую вечеринку в центре Петербурга

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Полиция Северной столицы совместно с Роспотребнадзором выявила массовые нарушения в работе кафе и баров на улице Рубинштейна, что привело к массовой вечеринке в центре Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По сообщению ведомства, в отдел полиции был доставлен 21 нарушитель - девять человек за употребление алкоголя в неположенном месте, семь - за мелкое хулиганство и пятеро за употребление наркотиков.

Горожане - свидетели массовой вечеринки на улице Рубинштейна - разместили ранее в соцсетях видеозаписи, где отчетливо слышна громкая музыка, видны танцы людей, явно не соблюдающих социальную дистанцию при том, что в городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

После сообщений в соцсетях полиция и сотрудники Роспотребнадзора устроили рейд на улице Рубинштейна - одной из самых популярных улиц города, поскольку именно здесь располагается наибольшее количество ресторанов, кафе и других аналогичных заведений.

В ходе рейда в шести заведениях были выявлены нарушения, среди которых - продажа алкоголя несовершеннолетним, пренебрежение санитарными нормами. В одном из баров обнаружили также незаконную торговлю алкоголем и изъяли около ста бутылок спиртного. В другом баре задержали компанию наркоманов.

Выявлен и магазин, который торговал спиртным круглосуточно. В ГУ МВД подтвердили, что полиция будет проводить такие рейды регулярно.

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