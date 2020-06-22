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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали подростков, избивших уличных музыкантов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские задержали подростков, которые избили супружескую чету уличных музыкантов.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел на Тепловозной улице возле станции метро "Рыбацкое" 20 июня около семи часов вечера.

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Здесь играли уличные музыканты - муж-гитарист и жена-вокалистка. Их музыка не понравилась группе подростков. Те вели себя агрессивно и быстро перешли от оскорблений к драке. В результате музыкантам пришлось вызывать скорую помощь. Медики диагностировали у обоих гематомы лица. Кроме того, оказалось, что избитая 31-летняя вокалистка беременна на раннем сроке. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, госпитализация супругам не понадобилась.

Подростки с места происшествия скрылись, но сегодня, 22 июня, полиция установила личности зачинщиков конфликта. Это молодые люди в возрасте от шестнадцати до девятнадцати лет. Они доставлены в следственные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" (статья 112 Уголовного кодекса РФ).

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