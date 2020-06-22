В сентябре состоится празднование 400-летия протопопа Аввакума

С 5 по 6 сентября в НАО пройдут научная конференция и крестный ход Нарьян-Мар - Пустозерск, посвященные 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядческого раскола, выдающегося русского писателя и публициста. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в петербургском офисе информационного агентства ТАСС, рассказала директора Музейного объединения Ненецкого автономного округа Елена Меньшакова.

Напомним: юбилейные мероприятия, посвященные 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, запланированы в 2020 году в нескольких регионах России: в Москве, Ненецком автономном округе, Нижегородской области.

По словам Елены Меньшаковой, большой крестный ход соберет старообрядцев из разных регионов России и зарубежных стран. Верующие пройдут от поморской старообрядческой общины в Нарьян-Маре до села Тельвиска, далее - по древней пустозерской дороге до деревни Устье, а после переправы через Городецкое озеро направятся к месту ссылки и сожжения мятежного протопопа в исчезнувший ныне с карты земли город Пустозерск.

В рамках празднования юбилея в Нарьян-Маре будет открыт барельеф протопопа Аввакума, выполненный архангельским художником Сергеем Сюхиным. Кроме того, в столице НАО планируется организовать ряд экспозиций. Среди них - выставка графики архангельского художника Александра Тярина, живущего сегодня в Мезени - том самом городе, где протопоп Аввакум провел полтора ссыльных года перед отправкой в Пустозерск. Необходимо отметить, что Александр Тярин стал автором иллюстраций к роману своего земляка, известного российского писателя Владимира Личутина "Раскол".