Житель Великого Устюга снял, как медведь переплывает реку Сухону

Житель Великого Устюга Виктор Чучин, сплавляясь на плоту по реке Сухоне, встретил бурого медведя, переплывающего с одного берега на другой. Путешественник сделал короткую видеозапись и выложил на своей странице в соцсетях.

В видеоролике видно, как крупный медведь быстро плывет через реку и при этом очень громко пыхтит. Комментаторы умиляются необычным зрелищем и обсуждают, что могло заставить зверя пуститься в плавание.

Автор видеоролика, Виктор Чучин - известный в своих краях путешественник. Все лето он проводит на самодельном плоту, где есть помещение для сна, баня, туалет и даже рабочий кабинет. Из своих водных путешествий он привозит немало интересных фотографий и видеозаписей, демонстрирующих, как прекрасна и богата природа русского севера. В этом июне Виктор Чучин сплавился на плоту по рекам Вологодской области в 46-й раз.