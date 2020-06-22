В Астрахани женщину оштрафовали за ложное обвинение в изнасиловании

Ленинский районный суд Астрахани признал 31-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления, сообщает пресс-служба областного управления СК.

После ссоры со своим молодым человеком женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании и похищении. Ее предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, однако, она все же написала заявление.

Процессуальная проверка не подтвердила состава преступления. В отношении мужчины не стали заводить уголовное дело. А вот заявительницу суд оштрафовал на 100 тысяч рублей.