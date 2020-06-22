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22.06.2020 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымчанин два года получал пенсию одновременно в двух регионах

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Управление МВД России по Ялте установило местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении соцвыплат. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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Правоохранители выяснили, что с 2014 по 2016 год ялтинец обманным путем оформил выплаты в двух субъектах Российской Федерации. В итоге за это время он незаконно получил 177 тысяч рублей. Часть похищенных денег он вернул в пенсионный фонд, остальные потратил на свои нужды.

Мужчина написал явку с повинной. Отдел дознания ОП №3 "Массандровский" УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Пенсионеру грозит максимум два года лишения свободы.

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