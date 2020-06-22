На Кубани за взятку осудили начальника центра филиала ЦСКА

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным начальника спортивного центра филиала "Центрального спортивного клуба Армии" (ЦСКА) в вымогательстве и получении взятки. Ее сумма составила 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Южному военному округу.

"Следствием установлено, что в январе 2018 года между ФАУ МО РФ ЦСКА и индивидуальным предпринимателем из Краснодара был заключен договор о торговле продуктами и напитками в спортивном центре, - сообщили в Военном СУ СКР по ЮВО. - Бизнесмену разрешалось установить на территории филиала ЦСКА аппарат по продаже питьевой воды и оборудование для производства кислородных коктейлей. В сентябре 2018 года начальник филиала ЦСКА потребовал от предпринимателя систематически платить деньги за нерасторжение договора и общее покровительство. Суммы взяток складывались из расчета 7 рублей с каждого проданного стакана напитка".

Как добавили в следственном ведомстве, в период с 12 сентября 2018 года по 11 февраля 2019 года начальник филиала ЦСКА получил от бизнесмена в качестве взяток 45 тысяч рублей.

11 февраля 2019 года руководитель армейского спортивного центра был задержан с поличным при получении очередной суммы взятки.

Теперь решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей и лишения права занимать должности в органах власти сроком на семь лет.