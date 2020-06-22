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22.06.2020 14:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На самом большом лавандовом поле Крыма проведут социальную фотосессию

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Мария Орлова

Некоммерческие организации Крыма объединились, чтоб провести бесплатную фотосессию для "необычных" семей на самом большом на полуострове лавандовом поле в селе Тургеневка.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Лавандовое поле, занимающее площадь 180 гектаров, расцвело в селе Тургеневка Бахчисарайского района. В этом году оно смотрится особо эффектно благодаря соседству с поспевающим золотым ячменем. В ближайшее время агрофирма "Тургеневское" скосит лаванду для производства эфирного масла, а пока фотографироваться на эффектном сиреневом фоне могут все желающие. Крымчане и гости полуострова приезжают на фотосессии целыми семьями, подбирая наряды в тон "лавандовому морю". Единственное требование аграриев - не рвать и не выкапывать цветы.

А сегодня вечером благотворительные "Сердце Крыма", "Особый взгляд", "Подари надежду" и другие проведут на поле благотворительную фотосессию для семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

- После длительного режима изоляции шесть некоммерческих организации, 12 семей, четыре фотографа объединятся на одном лавандовом поле, чтобы сделать жизнь тех, кому они помогают, чуточку ярче, - рассказали "РГ" организаторы. - Фотографы на бесплатной основе сделают яркие семейные кадры на фоне цветущей лаванды. Только при взаимной поддержке возможно сгладить последствия кризиса и войти обратно в рабочее русло с новыми силами и большим вдохновением.

Общество Семья и дети Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Фото

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