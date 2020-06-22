Назначен новый начальник Крымской таможни

Крымскую таможню возглавил Виктор Холичев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Нового начальника региональной таможни ему представил руководитель Южного таможенного управления Сергей Пашко. По словам главы республики, Холичев зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня и является отличником таможенной службы.

Во время встречи с новым начальником Крымской таможни и руководителем Южного таможенного управления Аксенов обсудил ближайшие задачи, касающиеся совместной работы по развитию Свободной экономической зоны, а также полноценного обустройства пунктов пропуска. Глава региона пожелал Холичеву успехов на новой должности.

Генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев родился 2 августа 1960 года в Комсомольске-на-Амуре. Имеет два высших образования. В 1982 году закончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, в 2000 году - с отличием Российскую таможенную академию по специальности "Таможенное дело".

В таможенных органах с 1993 года. Прошел путь от инспектора до руководителя высшего звена. Работал в Амурской таможне, Представительстве таможенной службы РФ при таможенной службе Казахстана, Дальневосточном таможенном управлении, Камчатской, Хабаровской таможнях. С 2010 по 2014 годы возглавлял Владивостокскую таможню, с октября 2014-го - Сахалинскую таможню.