Совфед выпустил ролик о поправках в Конституцию с сурдопереводом

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин записал ролик о сути поправок в Конституцию РФ и значении общероссийского голосования. По просьбе Астраханского регионального отделения "Всероссийского общества глухих" видео снабдили сурдопереводом, сообщает пресс-служба СФ.

В своем обращении Башкин коротко изложил информацию о том, что представляют собой поправки в Основной Закон, чем они вызваны и что могут дать гражданам страны. Парламентарий также рассказал о всех возможных способах принять участие в общероссийском голосовании на территории Астраханской области, которую он представляет в верхней палате парламента.

"Право создавать и совершенствовать свою Конституцию принадлежит только нам - российским гражданам. Никто не вправе нас заставить голосовать или отказаться от голосования. Мы россияне - мы зрелые и ответственные люди, и можем воспользоваться своим правом влиять на свою собственную жизнь, свое будущее и будущее наших детей и внуков. Я иду голосовать. С глубоким уважением предлагаю сделать это и вам", - отметил сенатор.

Техническую помощь в видеозаписи обращения оказал телеканал Совета Федерации "Вместе-РФ". Перевод выступления на язык глухонемых обеспечило Астраханское отделение "Всероссийского общества глухих". По словам руководителя организации Татьяны Борисовой, в условиях распространения коронавирусной инфекции общение членов общества происходит в созданном для этих целей чате, ролик размещен на этом ресурсе.