Новости

Стрельба и автонаезд в США привели к гибели двух человек, 12 пострадали 14:12
Мезенцев: У России и Беларуси единый подход к памяти о войне 14:10
В Удмуртии у наркосбытчиков изъяли килограмм "синтетики" 14:09
Комитет ГД не одобрил психиатрическое освидетельствование педагогов 14:08
Матвиенко: Скидки на поездки школьников в купейных вагонах поддержат детский туризм 14:08
В Анапе завели дело на уклониста от альтернативной службы 14:04
Армия почтила минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне 14:01
Видео: девушка села за руль трактора и чуть не убила своего парня 14:00
Россияне вернутся на родину на самолете делегации ВС Мьянмы 13:57
В Крыму шестилетний ребенок провалился в коллектор 13:56
В Петербурге создан онлайн-проект, посвященный вкладу РПЦ в Победу 13:53
Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене 13:50
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края 13:49
Врачи предупредили о риске появления диабета после COVID-19 13:47
В Крыму на заправке взорвался автомобиль с газовой установкой 13:42
В Петербурге прошли траурные церемонии в честь День памяти и скорби 13:27
В Астрахани женщину оштрафовали за ложное обвинение в изнасиловании 13:22
На турнире с участием Рублева у двух теннисистов выявлен COVID-19 13:22
Съемки нового сезона "Сватов" переносятся из-за пандемии COVID-19 13:22
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео 13:21
В Москве полиция задержала убийцу во время розыска велосипедов 13:20
В Крыму уволили главу Госкомитета по ценам и тарифам 13:19
Стали известны первые подробности о складном iPhone 13:18
В Москву возвращается 30-градусная жара 13:16
В Астрахани замначальника УМВД заподозрили в мошенничестве 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
22.06.2020 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе завели дело на уклониста от альтернативной службы

Текст: Анна Юркова

В городе-курорте Анапе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего призывника, уклонившегося от альтернативной гражданской службы. Об этом сообщили в пресс-службе прокураторы Краснодарского края.

На Ставрополье начальника районного ГИБДД арестовали за взятку

По информации ведомства, в 2019 году молодой житель города Кропоткина по решению призывной комиссии военного комиссариата был освобожден от воинской повинности и вместо этого направлен в Анапский почтамт. Его приняли в должности почтальона, заключили трудовой договор сроком на 21 месяц - весь период альтернативной службы. Однако после пяти месяцев работы юноша, без уважительных причин и законных оснований для отсрочки, неожиданно бросил свои обязанности и исчез.

"По этому факту материалы проверки были направлены в территориальный отдел СК, по итогу рассмотрения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328 ("Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы") УК РФ. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина