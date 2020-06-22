В Анапе завели дело на уклониста от альтернативной службы

В городе-курорте Анапе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего призывника, уклонившегося от альтернативной гражданской службы. Об этом сообщили в пресс-службе прокураторы Краснодарского края.

По информации ведомства, в 2019 году молодой житель города Кропоткина по решению призывной комиссии военного комиссариата был освобожден от воинской повинности и вместо этого направлен в Анапский почтамт. Его приняли в должности почтальона, заключили трудовой договор сроком на 21 месяц - весь период альтернативной службы. Однако после пяти месяцев работы юноша, без уважительных причин и законных оснований для отсрочки, неожиданно бросил свои обязанности и исчез.

"По этому факту материалы проверки были направлены в территориальный отдел СК, по итогу рассмотрения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328 ("Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы") УК РФ. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе прокуратуры Кубани.