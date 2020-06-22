В Астрахани замначальника УМВД заподозрили в мошенничестве

Астраханские следователи при взаимодействии с ФСБ возбудили уголовное дело в отношении врио замначальника управления МВД России по области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Высокопоставленного полицейского подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый потребовал от индивидуального предпринимателя, продающего топливо, 2,7 миллиона рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. При этом полицейский достоверно знал результаты проверки: решение об отказе уже принято, так как в действиях бизнесмена не нашли состава преступления.

Введенный в заблуждение коммерсант с февраля по апрель 2020 года передал подозреваемому деньги, в том числе в его служебном кабинете.