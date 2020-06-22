В горах Сочи при падении параплана пострадали два человека

На территории сочинского горного курорта "Роза Хутор" произошло ЧП с участием двух парапланеристов. Факт происшествия корреспонденту "РГ" подтвердили в местной пресс-службе.

Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел в минувшую субботу, 20 июня.

Также собеседник отметил, что полеты на параплане на горном курорте с 2016 года оказывает компания-партнер. Других подробностей не сообщается, в том числе, из какого региона приехали любители экстремальных полетов в горах.

Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.