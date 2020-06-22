В Крыму шестилетний ребенок провалился в коллектор

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму начало проверку после падения шестилетнего мальчика в канализационный коллектор для сбора воды в Киевском районе Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем 21 июня на улице Мате Залки мальчик гулял с мамой возле дома и наступил на фанеру, после чего провалился в коллектор для сбора воды. Ушедшего уже было под воду ребенка спас проходивший в этот момент мимо мужчина. Ребенка госпитализировали.

- Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - заверили в пресс-службе.

И. о. руководителя ГСУ СК России по Крыму Владимир Терентьев распорядился тщательно проверить все обстоятельства происшествия, установить службу и лиц, ответственных за обслуживание территории, где произошел инцидент. После проверки их действиям дадут правовую оценку и примут обоснованное процессуальное решение.