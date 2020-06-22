В Крыму на заправке взорвался автомобиль с газовой установкой

Хлопок газа произошел в автомобиле с газовой установкой, когда она находилась на территории АЗС в Керчи. Информацию о происшествии "РГ" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- На самой АЗС никаких разрушений или возгорания не возникло, - пояснили в пресс-службе. - Помощь спасателей не потребовалась. В дальнейшем на месте работали специалисты службы медицины катастроф.

В результате ЧП пострадали четыре человека. По данным медиков, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в состоянии средней степени тяжести. Двое других пострадали незначительно.