В Крыму с 1 июля запустят экспресс-электричку Севастополь - Евпатория

С 1 июля на полуострове дважды в день начнут курсировать электропоезда экспресс-маршрута Севастополь - Евпатория, старт которых был отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно по маршруту Севастополь - Евпатория с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Дорога займет 2 часа 40 минут.

Новое направление станет десятым по счету в маршрутной сети ЮППК. Билеты на электропоезд будут стоить 250 рублей. Все вагоны оборудованы системами микроклимата.

Также с 1 июля на линию Симферополь - Феодосия выйдут рельсовые автобусы РА3. Поезда будут ходить ежедневно три раза туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути - около четырех часов. Стоимость проезда - 328 рублей.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах вокзалов и на сайте перевозчика.

Справка "РГ"

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала года ЮППК перевезла более миллиона пассажиров.