В Крыму уволили главу Госкомитета по ценам и тарифам

Глава РК Сергей Аксенов освободил Юрия Новосада от должности председателя Госкомцен. Соответствующий указ руководителя республики размещен на портале крымского правительства.

В документе отмечается, что отставка произошла по соглашению сторон.

Новосад руководил Госкомитетом по ценам и тарифам с июня 2018 года. В июне 2014-го Новосада назначили первым замглавы Госкомитета по ценам и тарифам РК. С ноября 2017 до февраля 2018 года и в мае-июне 2018-го он исполнял обязанности главы ведомства.

Новосад - действительный государственный советник Республики Крым I класса, Заслуженный работник государственной власти Республики Крым.