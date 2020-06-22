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22.06.2020 15:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На станции переливания крови в Тюменской области выявили COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева
Очаг коронавирусной инфекции выявлен на станции переливания крови в Тюменской области. Эту информацию подтвердил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

"К сожалению, зарегистрировано девять случаев заболевания, - сообщил он, подчеркнув, что заболели сотрудники лаборатории, то есть те, кто не имеет прямого контакта с донорами, поэтому контактных среди пациентов не выявлено.

"В ходе расследования было установлено, что источником инфекции стала одна из сотрудниц лаборатории, которая находилась в инкубационном периоду и заразила своих коллег. Круг контактных лиц определен, они отстранены", - пояснил Летюшев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Также за прошедшую неделю был зарегистрирован один случай COVID-19 в областном департаменте культуры. Проводится стандартные санитарно-эпидемиологические мероприятия, определен круг контактов - случай не получил распространения. Еще один заразившийся выявлен в общежитии медуниверситета: это студентка, которая вернулась из Челябинска. По результатам обследования контактировавших с ней будет приниматься решение о необходимости дополнительных мероприятий.

По данным представителя Роспотребнадзора, сейчас на 100 тысяч населения в области приходится 172 заболевших, что практически в два раза ниже, чем в среднем по России, и в 1,4 раза ниже, чем в целом по Уральскому федеральному округу. Есть небольшие изменения в структуре заболевших по клинической картине: если раньше преобладали бессимптомные формы то сейчас - случаи, которые протекают как ОРВИ. За неделю немного снизилась заболеваемость среди детей, среди старшего поколения. Основная масса пациентов - это взрослые трудоспособные жители региона 30-64 лет.

"Почти 70 процентов от всех случаев приходится на Тюмень. Отмечается рост заболеваемости в Тобольске. Так же в тройке - Тюменский район", - констатирует Александр Летюшев.

По информации оперативного штаба области, на 22 июня 47 новых случаев COVID-19 (всего - 2621). За весь период пандемии скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

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