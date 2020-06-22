На Урале по детским письмам на фронт снимут документальный фильм

В Свердловской киностудии рассказали о съемках нового фильма. Основой произведения станут работы уральских школьников, которые участвовали в региональной акции "Письмо деду".

Патриотический проект запустили в конце апреля, всего дети прислали 1101 работу. Они должны были написать письмо своим родным, воевавшим на фронте или работавшим в тылу, о том, что происходит сейчас, как изменилась их жизнь, сочиняли стихи.

По словам директора по кинопроизводству Елены Флягиной, отбор писем стал самым сложным этапом - только десять из них войдут в будущий документальный фильм, съемки начнутся осенью. Ребята, чьи истории выбрали, смогут вместе со специалистами киностудии составить его сценарий, пока обсуждение идёт онлайн.

- Это хорошая история для взрослых, детей, внуков. Кто-то пишет историю со слов деда, а кто-то опирается, например, на опыт отца. И все поколение, в итоге, погружается в воспоминания. Ведь с ветеранами часто уходит чувство радости победы, тяжести поражения, акция же позволяет эту память сохранить, - считает полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он отметил, что его поколение воспитывалось в основном на военных фильмах.

Свердловская киностудия, кстати, открылась в годы Великой Отечественной войны, и в ее стенах были сняты такие произведения о фронте, как "Сильные духом", "Освобожденная земля".

Между тем

Полпред и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский возложили сегодня цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. В церемонии, приуроченной ко Дню памяти и скорби, участвовали командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители Гордумы, духовенства и общественных организаций региона.