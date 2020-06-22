Новости

Под Тверью пресекли мошенничество с землей 17:16
Восемь улиц столицы станут двусторонними 24 июня 17:12
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая" 17:12
В сентябре состоится празднование 400-летия протопопа Аввакума 17:09
Зверей-героев перезапуска "Ну, погоди!" пообещали оставить немыми 17:00
Дешевый кроссовер Nissan Magnite появится с большим опозданием 17:00
Названа дата возобновления съемок сериала "Ведьмак" от Netflix 16:51
В США нашли следы таинственно пропавшей 430 лет назад колонии 16:51
Русский музей показал, как выглядели его залы 100 лет назад 16:49
Cуд в Киеве вынес приговор националисту за нападение на офисы банков РФ 16:46
В Краснодаре пойдут под суд полицейские, избившие парня при задержании 16:43
Волейболист "Факела" устроил дорожный конфликт в Новой Москве 16:42
На "Союзмультфильме" объяснили, зачем в "Ну, погоди!" новые персонажи 16:38
На Урале по детским письмам на фронт снимут документальный фильм 16:38
Голикова оценила уменьшение выявляемых случаев заболевания коронавирусом 16:33
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову 16:28
В ЕЭК утверждена дорожная карта электроэнергетического рынка ЕАЭС 16:25
Опубликована интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi в Москве 16:23
В горах Сочи при падении параплана пострадали два человека 16:22
Житель Великого Устюга снял, как медведь переплывает реку Сухону 16:21
Президент Хорватии не прилетит в Москву из-за сломанного самолета 16:19
Вандал поджег на Алтае часовню Архангела Михаила 16:16
Роберт Дауни-младший может сняться в новых "Пиратах Карибского моря" 16:16
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью 16:11
В Омской области неизвестный похитил из храма мощи святых 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 16:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале по детским письмам на фронт снимут документальный фильм

Текст: Анна Шиллер
Фото: Татьяна Андреева

В Свердловской киностудии рассказали о съемках нового фильма. Основой произведения станут работы уральских школьников, которые участвовали в региональной акции "Письмо деду".

Патриотический проект запустили в конце апреля, всего дети прислали 1101 работу. Они должны были написать письмо своим родным, воевавшим на фронте или работавшим в тылу, о том, что происходит сейчас, как изменилась их жизнь, сочиняли стихи.

Фото: iStock
Что подготовили телеканалы к Параду Победы и Дню памяти и скорби

По словам директора по кинопроизводству Елены Флягиной, отбор писем стал самым сложным этапом - только десять из них войдут в будущий документальный фильм, съемки начнутся осенью. Ребята, чьи истории выбрали, смогут вместе со специалистами киностудии составить его сценарий, пока обсуждение идёт онлайн.

- Это хорошая история для взрослых, детей, внуков. Кто-то пишет историю со слов деда, а кто-то опирается, например, на опыт отца. И все поколение, в итоге, погружается в воспоминания. Ведь с ветеранами часто уходит чувство радости победы, тяжести поражения, акция же позволяет эту память сохранить, - считает полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он отметил, что его поколение воспитывалось в основном на военных фильмах.

Свердловская киностудия, кстати, открылась в годы Великой Отечественной войны, и в ее стенах были сняты такие произведения о фронте, как "Сильные духом", "Освобожденная земля".

Между тем

Полпред и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский возложили сегодня цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. В церемонии, приуроченной ко Дню памяти и скорби, участвовали командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители Гордумы, духовенства и общественных организаций региона.

Общество История Культура Кино и ТВ Наше кино Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото

Главное сегодня

Голикова рассказала о расходах на здравоохранение в этом году
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей