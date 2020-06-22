На Урале сотовую компанию наказали за непрошеный рекламный звонок

Управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало телекоммуникационную компанию за нарушение законодательства о рекламе.

Поводом для административного наказания стали настойчивые обращения начинающего юриста из Екатеринбурга Елены Лаптевой. Женщина получает второе высшее образование, сфера ее интереса - недобросовестная реклама и связанное с ней мошенничество. Несколько лет пытается бороться с компаниями, которые предлагают и навязывают услуги по телефону. Много раз обращалась в Роскомнадзор: считала, что фирмы нарушают законодательство о персональных данных, когда звонят на мобильный. Но ведомство поясняло: номер сотового не является персональными данными, если при звонке или в рекламном сообщении к абоненту не обращаются по имени. В этот раз Елена пошла иным путем: через Управление Федеральной антимонопольной службы.

Прошлой осенью ей на сотовый позвонили с незнакомого номера и предложили домашний интернет и телевидение. При этом абонентом компании, от лица которой был сделан звонок, она не являлась.

Лаптева, предусмотрительно записавшая разговор, обратилась в региональное УФАС. Ведомство углядело в 44-секундной беседе нарушение со стороны компании. Согласно закону, распространять рекламу по телефону можно лишь при наличии предварительного согласия адресата. Сотовый оператор согласие Елены на получение рекламных звонков не представил. Компанию признали виновной в нарушении законодательства о рекламе и назначили штраф: 100 тысяч рублей.

- Когда в законе прописали необходимость получения согласия абонента на рекламные звонки и СМС, все думали, что компании перестанут звонить всем подряд, но ничего не изменилось. Мы продолжаем получать подобные звонки и сообщения. Чтобы их признали недобросовестной рекламой, нужна запись разговора, отсутствие согласия на информирование, много времени и терпения. Компании знают: из тысячи адресатов до УФАС дойдет один. Закон есть, но применять его сложно, - говорит юрист Денис Валдеев.

Елена Лаптева понимает: ее победа - капля в море.

- Больно смотреть на наплевательское отношение к закону, коррупцию, воровство. Хочется, чтобы в государстве был порядок. В России 100 миллионов взрослого населения. Если бы каждый решил хоть одну маленькую проблему, страна бы преобразилась, - говорит она.

Что делать, чтобы избавиться от навязчивой рекламы по телефону

Советы от юриста Дениса Валдеева:

1. Спросить у оператора, есть ли у компании ваше согласие на получение рекламной информации. Если согласия нет, звонки, скорее всего, прекратятся.

2. Если звонки продолжаются, имеет смысл подключить диктофон и записать разговор. Можно предупредить оператора, что ведется фиксация беседы, а позже вы передадите ее в антимонопольную службу. После разговора нужно заказать детализацию звонков, где будет указан номер, с которого вам звонили, и продолжительность разговора.

3. Внимательно читать абсолютно все договоры, которые вы подписываете. Часто при оформлении различных карт - от банковских до дисконтных - просят поставить галочку рядом с согласием на получение рекламной информации. Впрочем, такое согласие всегда можно отозвать: достаточно написать заявление, но отправить его лучше заказным письмом.