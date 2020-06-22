На Урале задержаны подозреваемые в вымогательстве у бизнесмена

В городе Южноуральске Челябинской области полиция задержала подозреваемых в вымогательстве. Шестеро мужчин требовали от местного предпринимателя передать им сто тысяч рублей и отняли у него производственное оборудование, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- В ходе обысков у подозреваемых изъято около шестисот тысяч рублей, 52 сим-карты к мобильным телефонам, непригодные для производства выстрелов автомат и пистолет, четыре паспорта сторонних людей, 10 банковских карт. У двоих из них обнаружена марихуана, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Кроме того, обнаружено и изъято похищенное у потерпевшего оборудование. Задержанные участники группы, мужчины в возрасте от 30 до 46 лет, имеют судимости за совершение краж, грабежей, вымогательств и участие в незаконном обороте наркотиков.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений, отметили в ГУ МВД региона.