Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры еще на неделю - до 29 июня.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу. Он, в частности, предполагает самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания.

"При этом количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно", - пообещал глава Среднего Урала.

Ранее оперштаб обнародовал новые данные по заболеваемости COVID-19: за сутки в области выявлено 197 новых случаев (итого с начала пандемии - 11129). Состояние 119 госпитализированных - тяжелое, 47 из них подкачены ИВЛ. "Зарегистрирована одна смерть больного. Общее число случаев - 71", - передает ведомство.

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