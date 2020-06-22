Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры еще на неделю - до 29 июня.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу. Он, в частности, предполагает самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания.
"При этом количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно", - пообещал глава Среднего Урала.
Ранее оперштаб обнародовал новые данные по заболеваемости COVID-19: за сутки в области выявлено 197 новых случаев (итого с начала пандемии - 11129). Состояние 119 госпитализированных - тяжелое, 47 из них подкачены ИВЛ. "Зарегистрирована одна смерть больного. Общее число случаев - 71", - передает ведомство.
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Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю — до 29 июня. При этом количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно. Теперь отвечаю на ваши вопросы. 1. Евгений Владимирович, здравствуйте! В городе Красноуфимск “Газовые сети,, устроили поквартирный обход жилых помещений. Я понимаю, что безопасность граждан — это приоритет, но это не в какие рамки не идёт. На улице, по данным сайта Роспотребнадзора, в в соседних домах есть больные COVID-19. Какой шанс, что вирус не будет перенесён проверяюшими?! – Здравствуйте. Безусловно, коронавирус требует крайней осторожности, но и исправность газового оборудования – не шутка. Думаю, Вы и сами прекрасно понимаете, как важны и в этом деле меры профилактики. Прежде всего, сотрудники газовой службы не совершают поквартирный обход в домах, где действует особый санитарный режим в связи с выявлением заболевшего. Кроме того, работники обязаны соблюдать все меры предосторожности – это касается и использования ими средств индивидуальной защиты, и контроля за состоянием здоровья персонала в службе газа перед выходом на адреса. По действующему законодательству техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться не реже раза в год. Это обязанность газовиков. И для этого, конечно, специалистам необходимо попасть в квартиры и дома. У «Газэкса» есть графики, в рамках которых эта профилактика должна пройти. И, согласно им, время проверки ваших домов подошло. В первые месяцы пандемии у нас действительно было ограничено проведение подобных регламентных работ, но сегодня эти ограничения уже сняты по решению областного штаба по обеспечению энергобезопасности. Мы обязаны принимать все меры, защищая людей от самых разных угроз. И коронавирус, конечно, не позволяет нам отказаться от проверок оборудования, потенциально несущего весьма большую угрозу. Продолжение в галерее