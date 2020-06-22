Спикер ямальского Заксобрания встретился с рыбаками на берегу реки

На вольном берегу Оби прошла общественная приемная председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергея Ямкина. Под открытым небом на старте летней путины состоялся доверительный разговор с рыбаками.

Местом для встречи стал лежащий на правом берегу сибирской реки маленький поселок Чапаевск (находится в составе муниципального образования Аксарковское Приуральского района), куда на сезонный промысел традиционно съезжаются жители окрестных национальных селений. Здесь, на известных чапаевских песках, они, работники муниципального рыбодобывающего предприятия, поделились со своим депутатом думами и заботами.

Что вызывает их непонимание, так это порой чрезмерно регламентированные, не учитывающие природные и географические особенности правила ведения путины. Они прописаны в ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", а профильное федеральное агентство на основании закона устанавливает сроки, штрафные санкции за нарушения. Пренебрегать ими, разумеется, нельзя, иначе предприятие разорится. Однако в итоге складывается нелепая ситуация, подобная той, о которой с болью рассказал опытнейший промысловик Алексей Валитов.

Прошедшая весна на Ямале выдалась очень теплой, потому "рыба пошла рано". За ходом близкой родственницы сига - пеляди - пришлось лишь с досадой наблюдать, и, когда началась путина, та уже была в другой акватории Оби. В итоге план добычи белорыбицы отчасти сорван. По твердому убеждению Алексея и его товарищей, необходимо возобновить действующую ранее практику применения ступенчатого запрета, исходя из наблюдений и рекомендаций ученых-ихтиологов. Тогда получится, вовремя отследив и пропустив племенное стадо, не упустить момент промышленного лова. То есть правила должны быть достаточно гибкими, а ограничения по срокам - приниматься с учетом климатических реалий и региональной специфики.

Сергей Ямкин внимательно выслушал суждения и предложения промысловиков и по другим важным для них темам. К примеру, о качестве лодочных моторов, некоторое время назад приобретенных с непосредственным участием спикера окружного парламента. Он поддержал собеседников по ряду позиций, ответил на вопросы по предоставлению социальных выплат, участию в жилищных программах, о заболеваемости коронавирусной инфекцией и мерах по предотвращению ее распространения. Уже на плашкоуте, грузовом судне, принимающем улов, продолжил диалог с руководителем рыбопромыслового предприятия Алексеем Лукьяшко.

В трюме плашкоута пока лишь так называемая черная рыба - налим, лещ, карась. На нее приходится львиная доля улова во всем регионе. В нынешнем году муниципальное предприятие планирует добычу - с учетом зимней путины - на уровне 800 тонн. Из них всего 5 придется на наиболее ценные породы - щекура, чира. Пятой частью улова рыбаки распорядятся сами, а прочее отправят на переработку Салехардскому комбинату. Алексей Лукьяшко уверен, что с задачей коллектив, в котором трудятся мастера своего дела, семейные династии Тоболько, Альма, Атаман, Серасховых, Валитовых, Выйчиных, справится.