В Челябинской области выявили 270 новых случаев СOVID-19

В Челябинской области за сутки коронавирус выявлен у 270 человек, сообщили в понедельник в региональном минздраве.

- За счет массового очага заболевания, выявленного в Областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, число подтвержденных диагнозов СOVID-19 выросло за сутки со 187 до 270, - сообщили в минздраве. - Общее число заболевших с начала пандемии составило 6298. Более половины из них выздоровели.

За выходные в Челябинской области от СOVID-19 скончались 14 больных с СOVID-19. Число жертв пандемии достигло 122 человек.