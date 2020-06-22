В параде на Дворцовой площади примут участие 4,5 тысячи военнослужащих

В Петербурге 24 июня пройдет Парад Победы. Готовиться к этому событию воинские части и учебные заведения начали еще в прошлом году, но 9 мая в Петербурге, как и во многих городах страны, парада не было - эпидемическая ситуация не позволяла. В среду петербуржцы, наконец, увидят проход боевой техники и пролет авиации. Парад состоится на Дворцовой площади.

Проход боевой техники в этом году откроет легендарный танк Т-34 со знаменем 30-й гвардейской танковой бригады, именно она первой вошла в Ленинград после прорыва блокады.

Покажут и новейшие образцы вооружения. В частности, можно будет увидеть автомобили войск спецназначения "Тигр", а также бронетранспортеры. Заявлены в параде и бронеавтомобили "Тайфун-К", они представляют собой модуль на 16 человек.

Каждая машина способна выдержать детонацию взрывного устройства до восьми килограммов тротила. Пройдет по центру Санкт-Петербурга и тяжелая техника, танки, зенитные системы.

Фигуры высшего пилотажа в небе продемонстрируют боевые вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также Ка-52, прозванный "Аллигатором". Зрители смогут увидеть транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, а также многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, бомбардировщик Су-34 и перехватчик МиГ-31БМ.

В парадном строю пройдут курсанты санкт-петербургских военных училищ и студенты военных вузов. Попасть на Дворцовую площадь, да еще и в год 75-летия Великой Победы, для учащихся - особая честь. Поэтому параде примут участие лучшие из лучших - отличники учебы, победители олимпиад и всероссийских соревнований. Правда, увидеть счастливые улыбки ребят не получится - лица учащихся будут скрыты масками. Ведь и маски, и перчатки в этом году - обязательный атрибут для каждого гражданина страны.

И еще одно отличие от прошлых лет: на нынешнем параде будут только 200 зрителей - это ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Самому пожилому из гостей недавно исполнился 101 год. Сопровождать ветеранов будут медработники.

Сама Дворцовая площадь будет перекрыта. Всем, кто желает посмотреть на Парад Победы, городские власти рекомендуют смотреть трансляцию. Парад начнется в 10.00.

Тем временем

Танк Т-34, почти полвека простоявший на постаменте у заводоуправления металлургического комбината, пройдет по улицам Новокузнецка во время парада Победы.

Легендарную машину 1944 года выпуска восстановили сотрудники автотранспортного подразделения предприятия. Но прежде заводчане изучили биографию танка - одного из тех 50 тысяч, что изготовили для фронта из высокопрочной шестимиллиметровой кузнецкой брони. Потеряв в жестоких боях два экипажа, этот танк дошел до Берлина, после войны служил в советских частях в Германии и Чехословакии, а затем - вплоть до 1972 года - входил в состав лучшего танкового подразделения Сибирского военного округа. Памятником трудовому и боевому подвигу он стал 9 мая 1973-го. С тех пор с постамента не сходил.

Работы по ремонту машины заняли меньше двадцати дней. С узлов и агрегатов стерли слои сажи и пыли, сделали диагностику, привели в порядок двигатель, коробку передач, топливные баки, электрооборудование. А изготовить оригинальные запчасти и воссоздать исторический облик героической машины помогли военнослужащие танкового батальона из города Юрги, моделисты историко-технического клуба и музейные работники.

Ходовые испытания Т-34 с номером 114 на борту прошел вполне успешно, преодолев полторы тысячи метров на полигоне.

- Было много споров: поедет - не поедет, но наши специалисты в очередной раз доказали, что им по плечу любая задача, - отметил вице-президент металлургического холдинга, руководитель дивизиона "Сибирь" Алексей Солдатенков.

24 июня танк возглавит колонну боевой техники, в составе которой по городу проедут три автомобиля - ГАЗ-51, Зил-164 и Зил-15, тоже восстановленные на металлургическом комбинате, а потом вернется на постамент.

Подготовила Юлия Потапова

Партнер "Российской газеты" сообщает

24 июня, в день Парада Победы, на мемориале "Солдат Туймаады" в Якутске запланировано торжественное открытие памятника якутскому снайперу высотой 2,5 метра.

Фото: Мария Васильева, Якутское-Саха информационное агентство

Памятник якутскому снайперу - это дар ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Великой Победы. Он олицетворяет собой подвиги Федора Охлопкова, Михаила Стрекаловского, Ивана Кульбертинова, Алексея Миронова, Дмитрия Гуляева, Егора Петрова и других великих снайперов, благодаря вкладу которых стала возможна победа в 1945 году.

Снайпер изображен в момент боя: его крепкая фигура устремлена вперед, за спиной развевается плащ-палатка, в руках - винтовка.

- Памятник снайперу стал четвертым по счету монументом, созданным нами для Якутии. Коллектив завода выражает глубокое уважение и искреннюю благодарность поколению победителей, - отметил гендиректор Каслинского завода архитектурно-художественного литья Владимир Киселев.

На 24 июня в Якутии также запланирован показ техники военных лет, пройдет несколько онлайн-акций.

И, конечно же, все мероприятия на местах будут проведены с соблюдением необходимых профилактических мер. Вместе с тем для жителей республики будут организованы прямые трансляции на местных каналах.

Подготовила Мария Васильева, ЯСИА

А как в других регионах

22 июня в Калмыкии прошло торжественное открытие мемориала "У войны не женское лицо" в память о девушках-героинях. Мемориал открыли во дворе калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Как сказал руководитель республики Бату Хасиков, особенную роль в победе сыграли наши советские женщины. "Мне очень приятно, что подрастающее поколение в лице студентов калмыцкого филиала МГГЭУ проявило инициативу и увековечило память о героях, о тех женщинах, которые призывались от Калмыкии, защищали нашу Родину". "Память, памятник - слова одного корня. Как важно помнить, помнить о тех, кто защищал нашу Родину, кто погиб, спасая Родину", - сказала, вытирая слезы, Наталья Сокольцова, троюродная сестра Раисы Веткаловой, одной из 94 героинь, чьи имена навечно высечены на мемориале.

На Среднем Урале открыли мемориальный комплекс памяти медиков - участников Великой Отечественной войны. Открытие мемориала в Серове приурочили ко Дню медицинского работника и Дню памяти и скорби. На памятнике обозначены фамилии всех установленных на сегодняшний день участников войны - бывших работников медицинских учреждений Серова. По словам методиста музея Серовской городской больницы Ирины Сивковой, работа по сбору, уточнению информации, документальных материалов и поиску родственников военных медиков велась на протяжении нескольких лет. За годы войны в ряды Красной армии были мобилизованы более 120 работников городских больниц, поликлиник, аптек, санэпидемстанции, детских санаториев, яслей и станции скорой помощи.