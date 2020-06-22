РФ добилась отклонения всех требований Пугачева в международном арбитраже

В Министерстве юстиции сообщили о том, что международный арбитраж отказал в удовлетворении всех требований банкира Сергея Пугачева, предъявившего иск на 14,5 миллиардов долларов.

Как рассказывают в ведомстве, еще в 2015 году предприниматель Сергей Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французское гражданство, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. Он утверждал, что его права как французского инвестора по данному соглашению были нарушены. Заявленный размер его требований без учета процентов превышал 14,5 миллиарда долларов США.

"Российская Федерация, представляемая Минюстом России, оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований С.В. Пугачева, - рассказывают в Минюсте. - В частности, ответчик со ссылкой на многочисленные доказательства заявлял, что С.В. Пугачев не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению".

Оценив часть этих возражений как вопросы предварительного характера, состав арбитража согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования Сергей Пугачева, сообщают в ведомстве. "С.В. Пугачев также должен возместить российскому бюджету расходы на арбитражное разбирательство в размере, эквивалентном 5,8 миллиона долларов США", рассказали в Минюсте.

Таким образом, подчеркивают в ведомстве, Российской Федерации удалось добиться полной победы в споре с Пугачевым уже на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции.

"Доводы, приведенные в арбитражном решении по делу С.В. Пугачева, подтверждают соответствие международному праву позиции Российской Федерации и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований (в том числе, в "крымских арбитражах" и процессах по искам бывших акционеров "ЮКОСа")", - полагают в ведомстве.