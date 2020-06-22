РФ добилась отклонения всех требований Пугачева в международном арбитраже

Новости

Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве 18:38
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 18:38
Ученые предложили лечить сахарный диабет "исправлением" генома 18:28
Хуснуллин: Дорожное строительство в Рязанской области идет в хорошем темпе 18:28
В Курске осуждены участники нападения на пограничников 18:21
СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи 18:18
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались 18:16
Германию на Параде Победы будет представлять посол ФРГ 18:15
Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля 18:04
Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату 17:57
Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов 17:56
Из ивановского банка украли 29 миллионов рублей 17:55
В Новгородской области захоронили более 500 останков жертв фашистов 17:55
На Кубани за взятку осудили начальника центра филиала ЦСКА 17:49
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус 17:48
Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве завтра 17:46
На "Союзмультфильме" объяснили, зачем перезапускают "Ну, погоди!" 17:38
Жителя Казани задержали за кражу 200 пачек мороженого 17:31
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом 17:27
Авторы фильма "Мстители: Финал" признали ошибку в сценарии 17:25
Под Тверью пресекли мошенничество с землей 17:16
Восемь улиц столицы станут двусторонними 24 июня 17:12
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая" 17:12
В сентябре состоится празднование 400-летия протопопа Аввакума 17:09
Зверей-героев перезапуска "Ну, погоди!" пообещали оставить немыми 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 18:23
Рубрика: Власть

РФ добилась отклонения всех требований Пугачева в международном арбитраже

Текст: Владислав Куликов
В Министерстве юстиции сообщили о том, что международный арбитраж отказал в удовлетворении всех требований банкира Сергея Пугачева, предъявившего иск на 14,5 миллиардов долларов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказывают в ведомстве, еще в 2015 году предприниматель Сергей Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французское гражданство, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. Он утверждал, что его права как французского инвестора по данному соглашению были нарушены. Заявленный размер его требований без учета процентов превышал 14,5 миллиарда долларов США.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Минюст: Требования Украины по имуществу в Крыму противоречат соглашению

"Российская Федерация, представляемая Минюстом России, оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований С.В. Пугачева, - рассказывают в Минюсте. - В частности, ответчик со ссылкой на многочисленные доказательства заявлял, что С.В. Пугачев не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению".

Оценив часть этих возражений как вопросы предварительного характера, состав арбитража согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования Сергей Пугачева, сообщают в ведомстве. "С.В. Пугачев также должен возместить российскому бюджету расходы на арбитражное разбирательство в размере, эквивалентном 5,8 миллиона долларов США", рассказали в Минюсте.

Фото: iStock
Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ

Таким образом, подчеркивают в ведомстве, Российской Федерации удалось добиться полной победы в споре с Пугачевым уже на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции.

"Доводы, приведенные в арбитражном решении по делу С.В. Пугачева, подтверждают соответствие международному праву позиции Российской Федерации и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований (в том числе, в "крымских арбитражах" и процессах по искам бывших акционеров "ЮКОСа")", - полагают в ведомстве.

Власть Работа власти Судебная система Экономика Бизнес Правительство Минюст

Главное сегодня

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?