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22.06.2020 18:11
Рубрика: Экономика

Росавиация: Вывозные рейсы будут продолжены и в июле

Текст: Евгений Гайва
До конца июня запланированы вывозные рейсы из Душанбе, Пхукета, Бангкока, Ташкента, Еревана, Тегерана, Гонконга, Барселоны, Парижа, Бишкека, Оша и Нью-Йорка, сообщили в Росавиации.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

График составлен рабочей группой. Вывозные рейсы будут продолжены и в июле. В частности, авиакомпанией "Азур Эйр" прорабатывается вопрос возращения россиян из Каракаса, Кито и Сан-Хосе. Ожидается, что 1 июля в Москву будут возвращены около 400 человек из Латинской Америки, отметили в ведомстве.

Фото: iStock
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Всего с 20 марта по 21 июня из-за границы вернулись более 202 тысяч россиян. За три недели июня в Россию доставили более 11,6 тысячи человек. Было выполнено 55 рейсов, в том числе из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Наибольшее количество рейсов за данный период выполнено из Бангкока, уточнили в Росавиации.

Затраты российских авиакомпаний на вывозные рейсы субсидируются из федерального бюджета. Как отметили в Росавиации, заявки на получение господдержки подали авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии". Объем предполагаемых субсидий составляет 28,34 млн рублей

Всего в программе вывозных рейсов приняли участие 12 российских перевозчиков. Основной объем авиаперевозок был выполнен авиакомпаниями "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "Азур Эйр".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Пандемия коронавируса COVID-19

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