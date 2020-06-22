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Рубрика: В мире

Игры с флагами

Россия и США обсудили договор CНВ-3
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Делегации во главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли встретились в Вене. Как ранее сообщал посол РФ в США Анатолий Антонов, одним из главных вопросов переговоров стала судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В прошлый раз представители двух стран обсуждали эту тему 16 января. США представлял исполняющий обязанности замгоссекретаря Кристофер Форд. Тогда, по словам Рябкова, американская сторона так и не дала ясного ответа на вопрос, собирается ли Вашингтон продлевать соглашение.

Фото: U.S. Air Force / wikimedia.org
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Как отмечал ранее Антонов, позитивных сигналов по этой теме нет и сегодня. Российская сторона призывает продлить договор еще на пять лет. Однако, по мнению экспертов, Белый дом заведомо ставит невыполнимые условия и стремится максимально затянуть вопрос до февраля 2021 года, когда срок действия договора истечет. По словам Рябкова, шансы на продление соглашения уже близки к нулю. О деталях венской встречи известно мало. Журналистов на нее не пригласили. Но благодаря соцсетям уже стало известно, что без казусов не обошлось.

Перед началом встречи Биллингсли выставил в Twitter подставную фотографию столов для переговоров, на которых каким-то чудом появились российский, американский и... китайский флаги. Таким своеобразным способом он, вероятно, пытался еще раз напомнить о желании Вашингтона видеть на встрече представителей КНР. Однако фотографию тех же столов в Facebook опубликовал российский посол в Австрии Дмитрий Любинский. Никаких флагов на них нет.

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