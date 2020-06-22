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Россиянам рассказали, как пользоваться смартфоном в жару

Текст:   Антон Благовещенский
22.06.2020,  
16:27
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Перепады температур негативно сказываются на состоянии аккумуляторов в смартфонах. Но зимой смартфон может отключиться или перестать заряжаться, то летом могут наступить более серьезные последствия вплоть до возгорания. Об этом рассказал "Радио Спутник" руководитель Hi-tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

По его словам, нахождение на солнце при температуре более 40 градусов опасно для смартфона, поэтому нужно следить, чтобы на аппарат не попадали прямые солнечные лучи, а также постараться отказаться от плотных чехлов, которые препятствуют движению воздуха, и не запускать на длительное время "тяжелые" приложения, нагружающие процессор.

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Всеми этими мерами не стоит пренебрегать, несмотря на то, что в большинстве современных смартфонов имеется система безопасности, которая отключает их в случае сильного нагрева.

Если смартфон нагрелся, то лучше всего отложить его в сторону и позволить плавно остыть без резких перепадов температуры.

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Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File
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