Россиянам рассказали, как пользоваться смартфоном в жару

Перепады температур негативно сказываются на состоянии аккумуляторов в смартфонах. Но зимой смартфон может отключиться или перестать заряжаться, то летом могут наступить более серьезные последствия вплоть до возгорания. Об этом рассказал "Радио Спутник" руководитель Hi-tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

По его словам, нахождение на солнце при температуре более 40 градусов опасно для смартфона, поэтому нужно следить, чтобы на аппарат не попадали прямые солнечные лучи, а также постараться отказаться от плотных чехлов, которые препятствуют движению воздуха, и не запускать на длительное время "тяжелые" приложения, нагружающие процессор.

Всеми этими мерами не стоит пренебрегать, несмотря на то, что в большинстве современных смартфонов имеется система безопасности, которая отключает их в случае сильного нагрева.

Если смартфон нагрелся, то лучше всего отложить его в сторону и позволить плавно остыть без резких перепадов температуры.