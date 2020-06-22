Россияне вернутся на родину на самолете делегации ВС Мьянмы

За рубежом все еще остаются россияне, застрявшие на территории других стран из-за карантинных мер и приостановки воздушного сообщения в связи с пандемией коронавируса. За минувшие месяцы тысячи людей вернулись на родину бортами, организованными МИД и Минобороны РФ, но многие еще ждут такой возможности. 19 граждан России, остававшихся в Мьянме, получили шанс попасть домой благодаря тому, что в Москве 24 июня пройдет Парад Победы.

Дело в том, что для участия в торжествах в российскую столицу направляется делегация вооруженных сил Мьянмы, и ее глава согласился взять на борт и ожидавших вывозного рейса граждан РФ.

Как рассказали в российском посольстве в Мьянме, сегодня утром 19 россиян, заявившие о своем желании вернуться домой, вылетели в РФ из международного аэропорта города Янгон чартерным рейсом М8-001 авиакомпании Myanmar Airways International.

"Этим же рейсом в Россию направилась делегация вооруженных сил РСМ во главе с главнокомандующим ВС старшим генералом Мин Аун Хлайном для участия в торжественных мероприятиях по случаю Парада Победы по приглашению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Выражаем особую благодарность командованию вооруженных сил Мьянмы, любезно предложившему взять на борт росграждан, а также слова признательности авиакомпании Myanmar Airways International", - говорится на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

В посольстве также отметили, что всех наших соотечественников перед вылетом проверил врач на предмет наличия коронавирусной инфекции.