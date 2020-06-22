Российские сотовые операторы потеряли 30 млрд рублей из-за COVID-19

Эпидемия коронавируса обошлась российским сотовым операторам в 30 млрд рублей, включая как прямые убытки, так и непредвиденные расходы. Наибольший удар был нанесен по операторской рознице и выручке от роуминга.

Об этом в своем исследовании сообщает информационно-аналитическое агентство Content-review (есть у "РГ").

По данным аналитиков, около 40% потерь "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) объясняется закрытием розничных магазинов, 30% закрытием границ, 20% непредвиденными расходами (необходимость перевода сотрудников на "удаленку" и т. п.) и 10% иными расходами, куда причисляется поддержка граждан, оставшихся за рубежом, перенос сроков оплаты услуг связи и реализация инициативы бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

Эксперты считают, что выручка мобильных операторов упадет на 9-11% по сравнению с прошлым годом. Агентство прогнозирует, что выручка от услуг роуминга по итогам года снизится в несколько раз, даже после открытия границ и начала туристических поездок количество граждан, выезжающих из страны, будет незначительным.