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Рубрика: Экономика

Ростуризм: Все популярные внутренние турнаправления будут открыты к июлю

Текст: Евгений Гайва
Ограничения на всех самых популярных туристических направлениях России будут сняты к началу июля, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Фото: В. Соколов/РИА Новости Фото: В. Соколов/РИА Новости
Фото: В. Соколов/РИА Новости

"Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона", - приводит пресс-служба Ростуризма слова главы ведомства.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
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По словам Догузовой, главной задачей на лето 2020 года в Ростуризме считают безопасный и доступный отдых для российских граждан от Калининграда до Владивостока.

Сегодня, 22 июня, в России запустили чартерные рейсы по внутреннем туристическим направлениям. Как сообщили в Ростуризме, первой среди российских авиакомпаний "туристический рейс" в Сочи после снятия ограничений выполнила авиакомпания "Россия" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" программы полетов. Самолет вылетел из столичного аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Сочи точно по расписанию.

Как ранее сообщили в авиакомпании, такие рейсы планируется выполнять в Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград.

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