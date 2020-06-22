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22.06.2020 00:40
Рубрика: Спорт

Замахнулся на лидера

Рублев добрался до первой ракетки мира Джоковича
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 134(8188)
Российский теннисист Андрей Рублев успешно выступил на своем первом турнире после паузы в соревнованиях, вызванной коронавирусом.

Официальные матчи стартуют только в августе. Так что игроки разминаются во время выставочных турниров. Рублев уверенно вышел в финал Adria Tour, который проходит в хорватском Задаре. Эта серия соревнований была организована при участии первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Он-то и достался Рублеву в соперники по финалу, который завершился вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Вне зависимости от результата Андрей уже показал хороший теннис. Для победы в сете нужно выиграть четыре гейма. Рублев стал лидером группы В, сначала одолев хорвата Марина Чилича со счетом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1 и серба Данило Петровича (4:2, 4:1), а потом обыграв немца Александра Зверева (4:2, 4:1).

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