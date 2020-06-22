Самолеты-амфибии Бе-200 проследят за пожарами в Турции

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС приступили к несению противопожарной вахты в Турции. Это первые зарубежные поставки отечественной авиатехники, которые можно назвать прорывом, несмотря на то, что речь пока идет об аренде машин, а не о покупке.

Дело в том, что еще совсем недавно сам факт производства этих уникальных пожарных самолетов был под огромным вопросом. Таганрогский авиационный завод еще несколько лет назад испытывал большие трудности с налаживанием производства Бе-200. И это несмотря на то, что машина по-настоящему перспективная и уникальная и спрос на нее большой. Но дитя СССР, амфибия не пережила распад страны, и, казалось, ее судьба вполне могла повторить путь космического "Бурана". За той лишь разницей, что "Буран" был в единственном числе, а советских Бе-200 успели сделать 7 штук.

В начале двухтысячных, когда решили возобновить производство, возникло много проблем и с документацией, и с постройкой новых стапелей, и с доработкой отдельных агрегатов. Но главное, что у завода не хватало финансов на начальном этапе. Потенциальные заказчики не спешили вкладывать деньги в неясные перспективы и выждали. Единственным ведомством, которой поддержало отечественных авиастроителей оказалось МЧС России. Но и спасателям пришлось несколько лет ждать, пока начнутся поставки новых единиц техники. И вот теперь можно уверенно констатировать, что трудности позади.

Машины получили не только наши пожарные, но теперь и турецкие. Отправка самолетов в Турцию была организована Объединенной авиастроительной корпорацией, после того, как с соответствующей просьбой обратилось министерство сельского и лесного хозяйства Турецкой республики. Согласно договору, с июня в течение 4 месяцев самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами будут на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

- Россия обладает уникальными компетенциями в авиастроении, которые позволяют создавать уникальные комплексы. Бе-200 - самолет-амфибия, созданный для спасения людей, живой природы, объектов инфраструктуры. Миссия этой многоцелевой машины - быть на переднем крае, помогать в самых трудных ситуациях. Мы рады, что наши турецкие партнеры смогут в полной мере оценить потенциал этой высокоэффективной техники, - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Как отметили в пресс-службе ОАК, отечественный Бе-200ЧС - это единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Он может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Помимо этого, Бе-200ЧС выпускается в универсальной компоновке. Его быстро можно переоборудовать для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде. В его салон можно также поместить санитарный модуль, максимально быстро переоборудовав под рейс санэвакуации опасных инфекционных больных.