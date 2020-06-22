Самолеты-амфибии Бе-200 проследят за пожарами в Турции

Новости

В Петербурге задержали подростков, избивших уличных музыкантов 21:36
В Крыму с 1 июля увеличат число пригородных железнодорожных маршрутов 21:23
В России почти 6 тысяч военных вылечились от коронавируса 21:20
Воробьев объявил о снятии ограничений в Подмосковье с июля 21:16
Умер режиссер Джоэл Шумахер 21:10
Выбираем летние шины. Тест Nokian Hakka Green 2 21:10
В Крыму осадки будут вызывать с помощью самолета 21:05
В МИД России назвали первопричину сбоев в реализации СВПД 20:55
Глава Крыма сообщил о рекордном притоке в водохранилища Симферополя 20:55
В Петербурге "Камаз" столкнулся с пятью машинами, есть погибший 20:51
Ярославский автосалон обманул клиента на 300 тысяч рублей 20:39
XIII Большой фестиваль мультфильмов состоится с 3 по 12 июля онлайн 20:38
Адвокат раскрыл детали развода Гарика Харламова с Кристиной Асмус 20:35
В Южной Корее сообщили о заражении COVID-19 на судне с российским экипажем 20:24
Мультфильм Хржановского получил приз жюри в Анси 20:22
Названа дата церемонии вручения "Золотого глобуса" 20:10
В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой 19:53
Коронавирус смогут определять, анализируя выдыхаемый воздух 19:50
"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечением "Гарри Поттером" 19:49
Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы 19:33
Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против "Динамо" 19:22
Госдума изменит график для рассмотрения проектов по поддержке граждан 19:15
Депутатские запросы будут публиковаться 19:11
Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы 19:10
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 20:16
Рубрика: Происшествия

Самолеты-амфибии Бе-200 проследят за пожарами в Турции

Текст: Тимофей Борисов
Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС приступили к несению противопожарной вахты в Турции. Это первые зарубежные поставки отечественной авиатехники, которые можно назвать прорывом, несмотря на то, что речь пока идет об аренде машин, а не о покупке.

Дело в том, что еще совсем недавно сам факт производства этих уникальных пожарных самолетов был под огромным вопросом. Таганрогский авиационный завод еще несколько лет назад испытывал большие трудности с налаживанием производства Бе-200. И это несмотря на то, что машина по-настоящему перспективная и уникальная и спрос на нее большой. Но дитя СССР, амфибия не пережила распад страны, и, казалось, ее судьба вполне могла повторить путь космического "Бурана". За той лишь разницей, что "Буран" был в единственном числе, а советских Бе-200 успели сделать 7 штук.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
В главном храме Вооруженных сил России установили уникальную сигнализацию

В начале двухтысячных, когда решили возобновить производство, возникло много проблем и с документацией, и с постройкой новых стапелей, и с доработкой отдельных агрегатов. Но главное, что у завода не хватало финансов на начальном этапе. Потенциальные заказчики не спешили вкладывать деньги в неясные перспективы и выждали. Единственным ведомством, которой поддержало отечественных авиастроителей оказалось МЧС России. Но и спасателям пришлось несколько лет ждать, пока начнутся поставки новых единиц техники. И вот теперь можно уверенно констатировать, что трудности позади.

Машины получили не только наши пожарные, но теперь и турецкие. Отправка самолетов в Турцию была организована Объединенной авиастроительной корпорацией, после того, как с соответствующей просьбой обратилось министерство сельского и лесного хозяйства Турецкой республики. Согласно договору, с июня в течение 4 месяцев самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами будут на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

- Россия обладает уникальными компетенциями в авиастроении, которые позволяют создавать уникальные комплексы. Бе-200 - самолет-амфибия, созданный для спасения людей, живой природы, объектов инфраструктуры. Миссия этой многоцелевой машины - быть на переднем крае, помогать в самых трудных ситуациях. Мы рады, что наши турецкие партнеры смогут в полной мере оценить потенциал этой высокоэффективной техники, - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Фото: Из материалов проверки
В горящую скважину в Иркутской области стреляли 14 раз, прежде чем потушили

Как отметили в пресс-службе ОАК, отечественный Бе-200ЧС - это единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Он может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Помимо этого, Бе-200ЧС выпускается в универсальной компоновке. Его быстро можно переоборудовать для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде. В его салон можно также поместить санитарный модуль, максимально быстро переоборудовав под рейс санэвакуации опасных инфекционных больных.

Происшествия ЧП Пожары Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство МЧС Российско-турецкие отношения

Главное сегодня

Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне
В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Воробьев объявил о снятии ограничений в Подмосковье с июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Apple официально представила iOS 14. Список нововведений
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина