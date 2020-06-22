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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

Текст: Юрий Когалов

Власти Саудовской Аравии наконец определились, как будет проходить хадж в этом году. Как передает Sky News Arabia, к паломничеству к святым местам будут допущены только жители самого королевства.

"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - отметили в министерстве по вопросам хаджа.

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Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса и необходимостью продолжать бороться с распространением инфекции при том, что да сих пор не разработана вакцина или метод лечения. Согласно последним данным, в Саудовской Аравии зарегистрировано свыше 160 тысяч случаев заболевания, 1,3 тысячи человек скончались.

Как подчеркнули в министерстве, правительство королевства всегда заботилось о здоровье и безопасности паломников, которые посещают святые места. А во время хаджа, в котором ежегодно принимают участие порядка 2,5 миллиона человек, чрезвычайно сложно соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, как того требуют медики.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Стоит отметить, что за всю историю ислама хадж приостанавливался в примерно 40 случаях.

Кстати, накануне в Саудовской Аравии был отменен общенациональный комендантский час, действовавший на протяжении нескольких месяцев. Эр-Рияд разрешил возобновить всю коммерческую деятельность. По стране вновь открылись мечети. При этом места богослужений были обработаны дезинфицирующими средствами, а на ковры были нанесены отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию в два метра. В святые места допускаются единовременно только 50 человек. При этом жители королевства должны носить маску в общественных местах.

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