Съемки нового сезона "Сватов" переносятся из-за пандемии COVID-19

Работы над новым многострадальным сезоном ситкома "Сваты" - финальным, седьмым, вновь перенесены - на 2021 год.

Об этом звезда сериала Федор Добронравов сообщил в беседе с МК.

Напомним: ранее было принято решение: "Сваты", снимавшиеся на Украине, переедут в РБ, но и тут дело притормозилось. Чему виной уже не политика, а распространение новой коронавирусной инфекции.

"Пока все замерло. Но работы будет много. Мы надеялись на "Сватов", что возобновятся съемки", - сказал актер.

Как сообщает Добронравов, режиссер информировал его по телефону, что съемочная группа проекта из-за пандемии не успела подготовиться. "Снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год", - говорит Федор.

При этом заверяя, что, несмотря ни на что, "жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло".

Первый сезон "Сватов" вышел в декабре 2008-го. Съемки седьмого пришлось приостановить и перенести в РБ из-за санкций со стороны Украины - Добронравов из-за поездки в Крым попал в "черный список". В прошлом году Окружной суд Киева запрет снял.

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