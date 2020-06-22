До конца года откроется "Одно окно" для экспортеров. Это один из самых ожидаемых сервисов в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Цифровая платформа, которая позволит экспортерам в одном месте в режиме онлайн взаимодействовать с таможенной и налоговой службами, оформлять документы и получать аналитику, существенно упростит экспортные процедуры и сократит время на оформление бумаг. "Это эволюционный и крайне важный проект системной перестройки экосистемы, в которой работает российский экспортер", - оценивает его генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"Одно окно" - один из ключевых пунктов плана нацпроекта на 2020 год. В конце апреля РЭЦ сообщал о завершении предварительных испытаний нескольких сервисов. Очередная презентация "Одного окна" ожидается осенью. До конца года экспортерам станут доступны услуги по таможенному декларированию, подтверждению нулевой ставки НДС, поиску партнера за рубежом, аналитические сервисы, по поддержке выставочно-ярмарочной деятельности и другие услуги.

Всего в этом году на цели нацпроекта предусмотрено 79,4 млрд рублей. Минпромторг сообщил "РГ", что сейчас освоено 12,5% выделенных средств. В министерстве отметили, что выполнение некоторых планов тормозится из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.

Еще весной в рамках антикризисного плана правительства были скорректированы некоторые подходы к поддержке экспорта (в частности, в отношении транспортной субсидии и корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) изменена ответственность за недостижение в 2020 году плановых значений). Также министерство внесло изменения в постановления, определяющие порядок предоставления и освоения субсидий. Теперь они будут выплачиваться ежеквартально, что обеспечит ритмичность финансирования.

Несырьевой экспорт пострадал вместе с другими отраслями экономики. По прогнозам Аналитического центра по внешней торговле, падение экспорта во II квартале 2020 года должно достичь 17%. Минпромторг совместно с другими ведомствами готовит проект изменений в нацпроект. Его планируется утвердить на ближайшем заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.