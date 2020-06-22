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22.06.2020 15:18
Рубрика: Экономика

Сформированный нацпроектами внутренний спрос превысит 6 триллионов рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Более 6,3 триллиона рублей по предварительным оценкам составит внутренний спрос практически для всех отраслей промышленности, сформированный за счет реализации национальных проектов. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своего выступления на онлайн-конференции "Россия и мир в 2021 году: Влияние коронавируса на промышленную политику России", организованной Российско-Германской внешнеторговой палатой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Перед правительством России стоит много амбициозных задач: ускорение роста экономики до темпов выше мировых, реализация масштабных национальных проектов, которые формируют огромный внутренний спрос практически для всех отраслей промышленности. Совокупно, по предварительным оценкам, он составит более 90 миллиардов евро (6,3 триллиона рублей, - прим. "РГ")", - сказал он.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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По словам главы Минпромторга, лидирующие позиции на российском рынке будут занимать предприятия, которые развивают свое производство и выпускают продукцию в России. Он также призвал европейский бизнес теснее налаживать кооперацию с российскими производителями. "Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы иностранные, в том числе немецкие бизнесмены, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно", - подчеркнул он.

Денис Мантуров назвал текущий российско-германский "промышленный диалог" чрезвычайно насыщенным и многогранным, напомнив, что 4,5 тысячи немецких предприятий присутствуют на российском рынке, накоплено более 20 миллиардов долларов инвестиций в России и почти 9 миллиардов российских инвестиций в Германии.

По данным ФТС, в 2019 году товарооборот России с Германией составил 53,16 миллиарда долларов США. Экспорт российских товаров в 28 миллиардов долларов, импорт 25,11 миллиарда долларов. Доля Германии во внешнеторговом обороте России в 2019 году составила 7,98%. Доля Германии в экспорте России - 6,6%, в импорте - 10,3% (второе место среди всех стран).

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