В США нашли следы таинственно пропавшей 430 лет назад колонии

В США археологи приблизились к разгадке тайны так называемой потерянной колонии Роанок. Почти 500 лет назад первые английские поселенцы исчезли при загадочных обстоятельствах, и только сейчас исследователи раскопали принадлежавшие им артефакты.

Об открытии рассказывает Fox8 News. Оно было сделано на острове Хаттерас в Северной Каролине, где раскопки стартовали еще в 2009 году. Ими руководит уроженец этого острова, археолог Скотт Доусон. По его словам, еще в детстве он видел различные артефакты, которые находили во время строительства зданий или после штормов. Но никто внимания на них не обращал.

Доусон создал археологическое общество, задача которого - найти следы таинственно пропавших поселенцев. Речь идет о знаменитой потерянной колонии Роанок, о которой написано немало книг и сняты фильмы.

Это была первая английская колония в Северной Америке, в составе которой имелись женщины. В августе 1587 года 115 человек пересекли Атлантику и поселились на острове Роанок. Здесь родилась Вирджиния Дэр, которая считается первым английским ребенком, появившимся в Новом Свете.

Полтора десятка поселенцев отправились в Англию за припасами. А когда вернулись, то обнаружили колонию полностью заброшенной. Никто до сих пор не знает, что произошло. Единственной подсказкой было вырезанное на столбе слово "Cro". Многие считают, что это были начальные буквы слова "Кроатоан" - так называлось местное племя индейцев.

По одной из версий, именно они могли убить поселенцев. Однако за полтысячи лет никто этого доказать не сумел. Более того, письменные источники говорят о том, что индейцы были очень дружелюбными по отношению к поселенцам. Один из них специально выучил английский язык и стал переводчиком.

По другой версии, колонисты могли перебраться с острова Роанок на остров Хаттерас. Ее и придерживается команда Доусона. По его мнению, вырезанное на столбе слово могло означать, что колонисты отправились к индейцам - на новое место поселения.

Американским исследователям помог британский археолог Марк Хортон из Бристольского университета. Он хорошо знает, как выглядели различные английские предметы в XVI веке, поскольку не раз находил их во время раскопок в Британии.

Ученые сравнили артефакты, найденные в Европе и США, и зафиксировали их сходство. Так и было установлено, что найденные на острове Хаттерас под слоем затвердевшего ила артефакты являются английскими медными кольцами XVI века, рукоятями мечей, серьгами, письменными принадлежностями и фрагментами стеклянных сосудов.

Наличие женских украшений показательно, поскольку колония 1587 года была единственной, в которой присутствовали женщины. По мнению археологов, объяснить находку можно только тем, что все эти предметы были принесены из потерянной колонии. Вопрос только в том, кто именно их сюда принес.

"Иногда люди бросали свои колонии, на что были различные причины, например, внутренние разногласия или политические конфликты, - говорит Хортон. - Они расходились в разные стороны. Не исключено, что одна такая группа могла добраться до острова Хаттерас. Это имело для них смысл. Мы знаем, что общины коренных американцев там были дружелюбными. Это было хорошее место для колонистов, потому что там им могли бы помочь".

Доусон уверяет, что потенциальное место расположения "лагеря выживших" археологам уже известно. Его планировали раскопать весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса раскопки перенесли на 2021 год.