Сотрудники пяти ведомств зажгли свечи у Вечного огня на Поклонной горе

Сотрудники и военнослужащие столичных подразделений Росгвардии, полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры приняли участие в акции "Свеча памяти".

В память о погибших в Великой Отечественной войне они возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, выложив ими слово "Помним".

В акции принял участие ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин, переживший ужасы Великой Отечественной войны в детстве. У Вечного огня он прочел отрывок из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского.

Завершилась акция минутой молчания.