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22.06.2020 10:38
Рубрика: Общество

Сотрудники пяти ведомств зажгли свечи у Вечного огня на Поклонной горе

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники и военнослужащие столичных подразделений Росгвардии, полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры приняли участие в акции "Свеча памяти".

Фото: vesti.ru
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В память о погибших в Великой Отечественной войне они возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, выложив ими слово "Помним".

В акции принял участие ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин, переживший ужасы Великой Отечественной войны в детстве. У Вечного огня он прочел отрывок из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского.

Завершилась акция минутой молчания.

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