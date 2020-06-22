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Рубрика: Общество

Генетики нашли способ "предсказать" развитие диабета в детском возрасте

Текст: Ольга Орлова
Фото: Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ученые Бристольского университета (Великобритания) провели необычный эксперимент. Они исследовали анализы крови у детей, взятые в 90-е годы и сравнили их с нынешним состоянием здоровья спустя тридцать лет.

В исследовании, как сообщает медицинский журнал Diabetes Care, участвовали дети разного возраста на четырех ключевых этапах ранней жизни-детство (возраст 8 лет), подростковый возраст (16 лет), молодой возраст (18 лет) и зрелость (25 лет), всего около 4000 человек. Ни у кого из них тридцать лет назад не было каких-либо хронических заболеваний, в том числе диабета второго типа.

Такие заболевания, как диабет, не проявляются за одну ночь, считают ученые. Но на каком же этапе появляются в организме первые маркеры этой болезни? Поиск ответа на этот вопрос и стал основной целью исследователей. Каждый анализ крови изучался на возможные изменения в структуре генов, которые предшествовали, по истечении десятилетий, возникновению признаков диабета.

Фото: Ирина Штерман
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Результаты исследования подтвердили, что нарушение липидного обмена липопротеинов высокой плотности является одной из самых ранних особенностей диабета второго типа, наряду с более высокими уровнями аминокислот с разветвленной цепью и воспалительными процессами. Некоторые особенности проявляются уже в возрасте 8 лет, за десятилетия до клинического начала заболевания.

Методика, разработанная учеными Бристольского университета, основана на показателях метаболизма - обмена веществ. Благодаря ей можно "предсказать" развитие сахарного диабета чуть ли не за пятьдесят лет до появления первых ее симптомов.

"Сахарный диабет второго типа развивается в течение многих лет до постановки диагноза. Мы стремились выявить ранние метаболические особенности, характеризующие предрасположенность к заболеванию взрослых, изучая генетическую предрасположенность к сахарному диабету на протяжении всего периода ранней жизни. Полученные данные свидетельствуют о том, что мы приближаемся к открытию биологических причин возникновения заболевания, которое принято относить к издержкам цивилизации, и чем раньше мы определимся с маркерами болезни, тем эффективнее и продуктивнее будет лечение", - пишут исследователи. Это знание поможет как можно раньше оказать помощь больным.

Сахарный диабет второго типа обычно диагностируется, когда уровень глюкозы в крови составляет не более 7 ммоль/л в состоянии натощак или 11,1 ммоль/л в состоянии после вызова, или когда уровень гликированного гемоглобина составляет не более 6,5%.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России Диабет: профилактика и диета

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