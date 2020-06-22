Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия совершила внезапное нападение на СССР, что послужило началом тяжелейшей Великой Отечественной войны. Начиная с неудач в первый период войны, далее перейдя в контрнаступление в Сталинградской битве и до окончательного захвата Берлина, советская армия и народ пережили 1418 дней и ночей жестокой войны, отдав свою кровь и жизни за Победу. Когда весть о победе в Сталинградской битве облетела мир, Мао Цзэдун в далеком китайском городе Яньань, с точки зрения научного подхода, сделал предположение о том, что Сталинградская битва станет переломным моментом не только в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах, но и в истории всего человечества. 30 апреля 1945 года сержант М. Егоров и младший сержант М. Кантария подняли Красное знамя Победы над зданием Рейхстага в Германии, этот блестящий исторический момент знаменовал окончательный разгром фашистской Германии. Героизм советской Красной армии развеял миф о несокрушимости армии немецко-фашистских захватчиков, придал человечеству уверенность и решимость в победе над фашизмом. Советский Союз подавил наступление и разгромил большую часть немецко-фашистских войск, обескровил более 70% всей армии фашистской Германии, включая более 200 элитных войсковых подразделений. Народ Советского Союза внес колоссальный вклад в Победу во Второй мировой войне, заплатив за нее огромную цену. Героически погибли более 27 миллионов человек, включая 8,7 миллиона военнослужащих. Несомненно, что сопротивление Советского Союза было главным театром военных действий в войне с Германией, это был главный театр военных действий в Европе и даже во всей Второй мировой войне, это сопротивление сыграло непосредственную и решающую роль в достижении окончательной Победы над фашистской Германией. Советский Союз был главной силой в достижении Победы над фашистской Германией, надежной опорой во Второй мировой войне.

Во время Второй мировой войны сопротивление Китая было главным театром военных действий против японского фашизма, а также главным театром военных действий Второй мировой войны на Востоке. Китайский народ понес колоссальные жертвы во имя Победы во Второй мировой войне, внеся огромный вклад в ее достижение. Антияпонская война началась в сентябре 1931 года и окончилась в августе 1945-го, она длилась 14 лет. Японский фашизм вторгся в Китай не только для полного уничтожения страны, но, что более важно, - японская армия планировала использовать Китай в качестве "плацдарма" или "трамплина" для вторжения в Советский Союз на севере и продвижения к Тихоокеанскому побережью на юге, а также расширения внешней экспансии и установления господства в Азии и во всем мире. Японский фашизм был врагом не только китайского народа, но и общим врагом народов всего Азиатско-Тихоокеанского региона и даже народов всего мира. По неполным статистическим данным, за время Антияпонской войны в Китае пострадали более 35 миллионов человек, число убитых достигло 21 миллиона. В результате тяжелейшей борьбы китайский народ втянул основные силы противника в бескрайнюю пучину "народной войны", в ходе которой были уничтожены 1,5 миллиона японских захватчиков, это приблизительно 70% потерь японцев во Второй мировой войне. Именно сопротивление Китая сыграло решающую роль в полном уничтожении японских захватчиков, имело важное стратегическое значение в достижении Победы во Второй мировой войне для других регионов мира. Глава СССР И.В. Сталин писал, что "только в том случае, когда руки и ноги японских захватчиков связаны, можно избежать военных действий на двух фронтах во время наступления немцев на СССР".

С началом Антияпонской войны правительство и народ Советского Союза оказали финансовую, кадровую и техническую помощь правительству и народу Китая. Особенно в первый период войны - с 1937 по 1941 год - Советский Союз был единственной страной, которая оказала прямую военную помощь Китаю. Помощь Советского Союза включала 170 миллионов долларов, 1200 самолетов, 1317 артиллерийских орудий, а также большое число вооружений, боеприпасов и нефти. Советский Союз также направил в Китай более 5 тысяч военных советников для оказания помощи в проведении военной подготовки, многие из военных советников приняли непосредственное участие в сражениях. Знаменитая эскадра советских летчиков-добровольцев принимала участие в боях по обороне Нанкина, Уханя, Чунцина, Чэнду, Ланьчжоу и других городов, истребила 1049 японских самолетов, нанесла тяжелый удар по ВВС Японии, эффективно подавила их варварские бомбардировки китайского тыла, в боях более 200 советских летчиков отдали свои жизни. В поздний период Антияпонской войны Советский Союз направил войсковые подразделения для разгрома Квантунской армии, что сыграло важную роль в достижении окончательной победы над японским фашизмом, привело к капитуляции Японии. Помощь Советского Союза во время Антияпонской войны в большой степени поддержала Китай, китайский народ никогда не забудет ту дружбу, скрепленную кровью.

Китайский народ понес колоссальные жертвы во имя Победы во Второй мировой войне, внеся огромный вклад в ее достижение

Вторая мировая война - беспрецедентная катастрофа в истории человечества. Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия понесли огромные потери, внесли колоссальный немеркнущий вклад в достижение окончательной победы во Второй мировой войне и спасение человечества. Этот период в истории стоит помнить вечно. Необходимо остерегаться искажений истории Второй мировой войны и отрицания исторического вклада Советского Союза и Китая. Эти шаги некоторых стран, исходящие из идеологической предвзятости, менталитета "холодной войны" и прагматичных политических интересов, а не из морали и нравственности, в корне недопустимы и непростительны. В 2015 году в канун 70-летия Победы во Второй мировой войне Китай и Россия опубликовали совместное заявление, в котором подчеркивается: "В мире есть некоторые силы, которые делают постоянные попытки отрицания истории, искажения итогов Второй мировой войны и решений международного военного трибунала в Нюрнберге и трибунала по Дальнему Востоку, против подобных шагов необходимо выразить решительный протест". Во время Второй мировой войны Советский Союз и другие страны активно способствовали созданию международной антигитлеровской коалиции, так впервые в истории человечества силы правды объединились для победы над общим злом. После войны образование Организации Объединенных Наций послужило формированию современных международных отношений и международного порядка, определив направления развития мира - от хаоса к порядку. Все это далось нелегко. Отрицание истории Второй мировой войны неизбежно приведет к краху международного порядка и повторению мирового хаоса войны. Некоторые политики, исходя из своих личных интересов, не считаются с истинным ходом истории, по своему усмотрению выдают черное за белое, эти невежественные и бессовестные подходы должны подвергнуться осуждению со стороны народов всего мира, ратующих за мир.

Народы Китая и России, сражаясь плечом к плечу, заложили узы великой дружбы, которая и по сей день является неисчерпаемой мощной движущей силой для развития китайско-российских отношений и укрепления дружбы между народами из поколения в поколение. Как сказал председатель Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы с президентом В.В. Путиным: "Будучи главными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия несут на плечах особую миссию по поддержанию мира во всем мире и содействию развитию и прогрессу человечества. Китай готов вместе с Россией твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, обеспечивать международную беспристрастность и справедливость, поддерживать и реализовывать мультилатерализм, стороны должны быть вечными созидателями мира во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок".

Глобальная пандемия коронавирусной инфекции стала еще одним серьезным вызовом и бедствием человечества после Второй мировой войны. Правительства и народы Китая и России снова помогали и поддерживали друг друга, упорно преодолевая все препятствия, явив миру образец межгосударственных отношений. Международное сообщество должно развивать и наследовать дух мировой борьбы с фашизмом, вести совместную деятельность, проявить единую волю и взаимную поддержку, активно претворяя в жизнь концепцию глобального сообщества единой судьбы, чтобы, объединив усилия, вместе достичь победы в битве за безопасность жизни и здоровья людей всего мира.