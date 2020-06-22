Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. В ходе бесед речь шла о повышении тарифов на энергоносители в обмен помощь от МВФ, о ситуации вокруг экс-премьера Арсения Яценюка и других темах. Пленки с записями этих разговоров представил сегодня депутат Рады Андрей Деркач.

Они подтверждают, что Байден в одном из разговоров с Порошенко требовал поспособствовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.

В другой раз Порошенко обещал не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман. Еще один разговор касался Арсения Яценюка, против которого экс-президент также пообещал не заводить уголовные дела.

Как отмечает strana.ua, это уже вторая часть записей, представленных депутатом. После того, как в мае он передал флешку с несколькими записями в офис генпрокурора, в отношении Порошенко было начато расследование по статьям "государственная измена" и "злоупотребление властью или служебным положением".