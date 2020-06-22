Стали известны первые подробности о складном iPhone

Компания Apple может представить складной iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает китайский портал udn.com.

По данным источника, складной iPhone лишится системы распознавания лиц FaceID и получит сканер отпечатков пальцев, который расположится в боковой части устройства. Новый iPhone будет состоять из двух "склеенных" дисплеев, между которыми в разложенном состоянии практически не будет промежутка.

Сбоку девайс похож на iPhone 11. Планируется, что для первого такого устройства купертиновцы сохранят существующих партнеров по цепочке поставок. Стоит отметить, что складной смартфон уже есть у главного конкурента Apple - южнокорейской Samsung и вполне вероятно, что в августе представят его второе поколение.