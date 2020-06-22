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22.06.2020 13:18
Рубрика: Digital

Стали известны первые подробности о складном iPhone

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple может представить складной iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает китайский портал udn.com.

Фото: REUTERS
Apple может переименовать iPhone уже в понедельник

По данным источника, складной iPhone лишится системы распознавания лиц FaceID и получит сканер отпечатков пальцев, который расположится в боковой части устройства. Новый iPhone будет состоять из двух "склеенных" дисплеев, между которыми в разложенном состоянии практически не будет промежутка.

Сбоку девайс похож на iPhone 11. Планируется, что для первого такого устройства купертиновцы сохранят существующих партнеров по цепочке поставок. Стоит отметить, что складной смартфон уже есть у главного конкурента Apple - южнокорейской Samsung и вполне вероятно, что в августе представят его второе поколение.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Apple

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