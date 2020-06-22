Стрельба и автонаезд в США привели к гибели двух человек, 12 пострадали

Как минимум два человека погибли в результате перестрелки полиции с неизвестными в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Как передает USA TODAY, стражи порядка прибыли на вызов о наезде автомобиля на пешехода на одной из улиц, где проходило празднование Дня освобождения от рабства. В этот момент злоумышленники открыли по ним огонь.

В результате перестрелки погибли два человека, семеро получили ранения, еще пятеро попали под машины, когда пытались убежать подальше от опасности. По данным медиков, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам заместителя начальника полиции города Джонни Дженнингса, стражи порядка столкнулись с несколькими стрелками, но пока никто не был задержан.