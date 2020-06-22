Суд обязал пускать участников процесса на заседания в любое время

Окончание рабочего времени не повод не пускать человека в суд, если вот-вот начнется судебное заседание по его делу.

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное решение: он отправил на новое рассмотрение дело, которое рассмотрели вечером без участия истца. Гражданину просто не дали войти в суд, так как рабочее время истекло. А в неурочный час людям в суды формально входа нет.

Изначально судья не планировал засиживаться надолго: дело было запланировано на какой-то вполне приемлемый час. Однако, когда у судьи в графике значится несколько заседаний в день, какое-то дело обязательно затягивается и остальным приходится ждать.

Как рассказал истец, он явился в назначенное время, однако секретарь судебного заседания объявил, что в связи с задержкой ранее назначенных дел его дело будет рассмотрено после 20.00 и все будут допущены к участию в деле.

"Между тем, выйдя из здания суда в 17.45 по причине плохого самочувствия, при возвращении в 18.15 он не был пропущен в здание суда, неоднократно звонил секретарю, но так и не был допущен к участию в деле", - сообщили во Втором кассационном суде.

Пока истец нервничал у закрытых дверей, где-то внутри суда с его делом разбирались без него и не находили его аргументы обоснованными.

"Материалами дела подтверждено, что в назначенное время 27 мая 2019 года в 16.00 судебное заседание проведено не было, разбирательство дела состоялось только в 20.30-20.40. Разрешая вопрос о возможности проведения слушания дела без участия сторон, суд первой инстанции не выяснил вопрос об уважительности в таком случае причин отсутствия истца", - установили в кассационном суде.

Теперь суду первой инстанции придется вновь рассмотреть дело, так как тем майским вечером было нарушено фундаментальное право гражданина на защиту.

Адвокат Ольга Власова рассказала, что в основном это проблема очень остро стоит в Московском регионе и в судах Санкт-Петербурга и области.

"К сожалению, последние несколько лет такие проблемы у адвокатов и других участников процесса возникают ежедневно, - говорит она. - Задержка ожидания начала судебного заседания составляет от 2 до 7 часов. Фактически задержка до 2 часов таковой уже и не считается. Иногда вы можете просидеть 7 часов в коридоре, чтобы потом на 5 минут зайти в зал, чтобы суд сообщил об отложении судебного заседания. Регулярно начало судебных заседаний, причем по гражданским и арбитражным делам, сдвигаются на поздний вечер, а заканчиваются такие заседания в полночь, а то и в два часа ночи".

По ее словам, ситуация в этих случаях возникает практически абсурдная.

"Если вы приедете в любой районный суд после 18.00, вас в здание суда не пустят. Формально и официально рабочий день закончен, и дела как будто бы не слушаются, - говорит Ольга Власова. - А на самом деле внутри суда полным полно людей, которые не один час ждут начала судебного заседания. Попасть в суд в такой ситуации практически невозможно. Для этого надо суметь дозвониться до судьи, которая в это время, естественно, находится в другом судебном заседании и по телефону не разговаривает, или до помощника судьи, до которого и в рабочее время нереально дозвонится, а не в рабочее - тем более. Единственный шанс, если кто-то из участников процесса уже находится внутри суда и попросит судью дать распоряжение приставу пустить вас в суд".

Решить проблему можно и нужно, считает адвокат, ведь работать в таких условиях невозможно ни судьям, ни другим участникам процесса, в том числе и адвокатам. "Но решать ее надо не путем: впустить или не впустить, а так, чтобы подобных ситуаций в принципе не возникало", - подчеркивает она.

В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян заметил, что если участника процесса не пускают в суд, то это проблема председательствующего судьи, поскольку рассмотрение дела в отсутствие лица, участвующего в деле, влечет отмену судебного акта и неблагоприятные последствия для самого судьи.

Нередко участникам процессов приходится по несколько часов ждать в коридоре начала заседания, но, если уйдешь, назад после 18 часов могут не пустить

"Обеспечение участия в судебном заседании в данном случае истца есть прямая обязанность председательствующего, которую он, очевидно, не выполнил, - считает он. - Даже если время начала заседания сдвигалось по объективным причинам, ничего не мешало позвонить по телефону истцу и обеспечить его участие в 20 часов".