Татьяна Голикова объяснила, почему в России низкая смертность от коронавируса

Россия рано закрыла границу с Китаем и сумела быстро нарастить тестирование на коронавирус. Это дало возможность оттянуть начало эпидемии и подготовить медучреждения к приему больных COVID-19 и, как следствие, добиться невысокого по сравнению с другими странами уровня смертности, - считает вице-премьер Татьяна Голикова.

"Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как России удалось добиться низкой смертности от коронавируса.

Голикова подчеркнула, что январь и февраль были использованы для подготовки медучреждений для оказания медицинской помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. В правительстве, по ее словам, были очень долгие обсуждения о том, как Россия должна себя повести в этой ситуации и какие первоочередные меры она должна принять.

"И вот эти меры - наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем, которые в том числе завозились импортные на территорию РФ, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы в случае, если они носят одноразовый характер, то есть очень много таких нюансов", - сказала она.

Голикова также прокомментировала высказывания по поводу невысокой достоверности тестов. "Но я должна сказать, что мы не пренебрегали всеми возможностями, и это дало нам возможность очень серьезно нарастить выявляемость", - добавила вице-премьер. В России за короткий срок было разработано и начало производиться несколько разнообразных тест систем с использованием разных методов анализа, в том числе, и высокоточных.