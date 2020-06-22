Титов предложил изменить систему контроля над сохранением занятых в МСП

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил изменить методику контроля над сохранением численности штатных сотрудников, которая определяет, имеет или нет компания право на кредиты под 2% и субсидии за апрель и май на поддержку занятости. Обращение об этом (копия есть в распоряжении "РГ") он направил в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Для получения антикризисной поддержки малые и средние предприниматели должны сохранять численность трудовых коллективов на уровне 80-90% в течение определенного периода. Титов обращает внимание, что компания лишается права на льготные займы и субсидии при увольнении сотрудника и приеме на его место нового работника в течение одного месяца, а также в случае окончания разового договора гражданско-правового характера.

Для подсчета численности сотрудников применяется специальная форма - "Сведения о застрахованных лицах" (СЗВ-М). В нее заносятся данные обо всех лицах, за которых уплачиваются страховые взносы (включая тех, кто работает по гражданско-правовым договорам), без разделения на категории.

По мнению бизнес-омбудсмена, для корректной оценки сохранения занятости необходимо дополнительно использовать данные ежемесячной формы СЗВ-ТД, в которой учитывается факт выбытия или найма сотрудников. Среди предложений - установить требование для компаний до конца 2020 года ежемесячно сдавать сведения по специальной форме (СЗВ-СТАЖ) - это позволит разделить тех, кто работает по договорам ГПХ и по трудовым договорам.

Кроме того, считает бизнес-омбудсмен, необходимо изменить систему проведения учета сохранения занятости - на основе сравнения данных со среднесписочной численностью из формы СЗВ-М за первый квартал 2020 года. Сейчас проводится сравнение с количеством работников на конкретную дату.